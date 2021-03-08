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صور.. توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الإسكندرية

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صور.. توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الإسكندرية صور.. توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:09 م الإثنين 08 مارس 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

وزعت محافظة الإسكندرية 2000 شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى والمناطق النائية بأحياء المنتزه أول وثان ووسط وشرق، وذلك على مدار أسبوع.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف العبء عن كاهلهم، ودعم كافة احتياجاتهم.

وأشار الشريف، إلى استمرار رفع مستوى الخدمات والمعيشة بالقرى والمناطق النائية، وذلك لتحقيق حياة كريمة لقطانيها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح .

وأضاف المحافظ في بيان له، اليوم الاثنين، أن المحافظة سوف تواصل توزيع الشنط الغذائية بقرى أبيس وقرية باب الأحرار وعدد من المناطق الأخرى خلال الأيام المقبلة.

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