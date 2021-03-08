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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى تصادم سيارتين بأسيوط

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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى تصادم سيارتين بأسيوط مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى تصادم سيارتين بأسيوط

مصراوي Masrawy

12:08 م الإثنين 08 مارس 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 2 آخرين، اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي في أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بتصادم سيارتين بطريق أسيوط /القاهرة الصحراوي الشرقي ووجود حالة وفاة ومصابين.

وبالانتقال والمعاينة تبين تصادم سيارتين ملاكي ونتج عن الحادث مصرع "أحمد.ف.م" 50 عامًا، وإصابة "محمد.ر.ه" 40 عامًا؛ و"حماده.ا.ف" 17 عامًا، وجرى نقل الجثة إلى والمصابين مستشفى الإيمان العام وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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