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صور.. تسليم 52 عقد تقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة في أسيوط

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صور.. تسليم 52 عقد تقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة في أسيوط صور.. تسليم 52 عقد تقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة في أسيوط

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11:53 ص الإثنين 08 مارس 2021

أسيوط- محمود عجمي:

سلم عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط، اليوم الإثنين، 17 عقد ابتدائي لتقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد لأراضي بقرى بصره والفيما وعرب مطير بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم.

كما سلمت المهندسه هويدا الشافعى رئيس مركز ومدينة القوصيه، 35 عقدًا للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة، بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للضوابط والقوانين المنظمة لذلك.

وشدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار ومواصلة تسليم عقود التقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم .

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