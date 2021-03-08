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صور.. إزالة تعديات على أرض الملاحات بالطريق الساحلي في الإسكندرية

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صور.. إزالة تعديات على أرض الملاحات بالطريق الساحلي في الإسكندرية صور.. إزالة تعديات على أرض الملاحات بالطريق الساحلي في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:45 ص الإثنين 08 مارس 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

شن مركز ومدينة برج العرب في الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة "أرض الملاحات" بطريق "الإسكندرية – مطروح" الساحلي الدولي.

وقال اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ القرار رقم 9 لسنة 2009 لتعديات على أرض الملاحات "أملاك الدولة" بالطريق الساحلي.

وأضاف رئيس مدينة برج العرب، في تصريح له، اليوم الاثنين، إنه جرى إزالة أسوار ومباني مخالفة واسترداد أراضي أملاك الدولة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار حملات استرداد الأراضي أملاك الدولة في إطار حرص المحافظة على فرض الانضباط ومنع التعديات والمخالفات وفرض هيبة الدولة.

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