صور.. ضبط 4 منشآت غذائية غير مرخصة في المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

ضبطت مديرية الصحة في محافظة المنيا، 4 منشآت غذائية غير مرخصة، وحررت 328 مخالفة.

وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له اليوم الإثنين، إنه جرى المرور على 541 منشأة غذائية بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي، خلال شهر فبراير الماضي، وأسفرت الحملات عن تحرير 328 مخالفة جنح صحية للمخالفات المضبوطة، وضبط 4 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص ومخالفة للاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.

وأوضح الدكتور علي قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي، أنه جرى ضبط 1319 كجم أغذية مختلفة و310 لتر عصائر وألبان لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما جرى سحب 813 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنون.