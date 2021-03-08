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وزير خارجية اليونان يبحث في القاهرة التطورات بشرق المتوسط

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وزير خارجية اليونان يبحث في القاهرة التطورات بشرق المتوسط وزير خارجية اليونان يبحث في القاهرة التطورات بشرق المتوسط

مصراوي Masrawy

11:08 ص الإثنين 08 مارس 2021

القاهرة- (د ب أ):

وصل وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس إلى القاهرة صباح اليوم الإثنين على رأس وفد في زيارة لمصر يبحث خلالها دعم علاقات التعاون وآخر التطورات بمنطقة شرق المتوسط .

كان كبار المسؤولين بوزارة الخارجية المصرية وأعضاء سفارة اليونان لدى فى استقبال ديندياس فى صالة كبار الزوار بمطار القاهرة.

وصرحت مصادر مطلعة بأن وزير خارجية اليونان سيتلقي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين لبحث ملف علاقات التعاون بين مصر واليونان واستعراض آخر التطورات بالمنطقة خاصة بمنطقة شرق المتوسط وليبيا .

وكان ألكسندروس بابايوانو المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية قال يوم الأربعاء الماضى إنه ستتم خلال الزيارة مناقشة العلاقات الثنائية، ومجمل الوضع السياسي، والتعاون الاقتصادي، وأيضا التعاون في قطاع الطاقة، كما سيتم التطرق لمناقشة القضايا الإقليمية سواء التطورات في شرق المتوسط أو الوضع في ليبيا وسيتم أيضا التركيز على متابعة "منتدى الصداقة" الذي عقد مؤخرا في أثينا.

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