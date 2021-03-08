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يزيد الراجحي ومساعده يغادران المستشفى عقب حادث "رالي الشرقية الدولي"

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يزيد الراجحي ومساعده يغادران المستشفى عقب حادث "رالي الشرقية الدولي" يزيد الراجحي ومساعده يغادران المستشفى عقب حادث "رالي الشرقية الدولي"
أعربا عن تقديرهما العميق للرسائل المشجعة والصادقة من جميع أنحاء العالم

يزيد الراجحي ومساعده يغادران المستشفى عقب حادث

غادر بطل الراليات يزيد الراجحي؛ ومساعده مايكل أور؛ المستشفى عقب الحادث الذي كانا قد تعرّضا له خلال المرحلة النهائية لباها الشرقية الدولي.

يذكر أنه وبعد 82 كيلو متراً من المرحلة النهائية لباها الشرقية الدولي، تعرّض يزيد الراجحي؛ ومساعده مايكل؛ أور لحادث أدى إلى انسحابهما من الرالي، وتم نقل يزيد؛ ومايكل؛ الى مستشفى الملك عبد العزيز للحرس الوطني في الأحساء، وكانا في كامل وعيهما وقادرين على التحدث إلى الأطباء وعائلاتهم.

بعد إجراء فحص طبي كامل، تبيّن أن يزيد يعاني شرخاً طولياً غير متحرّك في الجزء الداخلي من النتوء المفصلي للفقرة العنقية السابعة (C7).

وبالنسبة لمايكل؛ اكتشف الأطباء كسراً غير متحرّك في القوس الأمامي من الفقرة العنقية الأولى (C1) وكشف الأطباء أنهما ليسا بحاجة الى التدخل الجراحي وسيستغرق التعافي من الكسور نحو 6 - 7 أسابيع.

وغادر البطلان المستشفى بعد بقائهما تحت الملاحظة الطبية لمدة ٢٤ ساعة، معربين عن تقديرهما العميق للرسائل المشجعة والصادقة من جميع أنحاء العالم.يزيد الراجحي بطل الراليات السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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