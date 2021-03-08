رئيس جامعة أسيوط: 800 شخص حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا

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أسيوط ـ محمود عجمي:

حصل الدكتورة الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

كما حصل الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط السابق، على اللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل المستشفى الجامعي الرئيسي.

وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إن نحو 800 فرد تلقوا الجرعة الأولى منذ انطلاق الحملة بمستشفيات أسيوط الجامعية، مع حفظ أحقيتهم في الحقن بالجرعة الثانية والمقرر لها بعد ثلاثة أشهر .

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن الحملة تستهدف تطعيم كافة الأطقم الطبية من أطباء وعاملين وتمريض وفنين وصيادلة من العاملين بمستشفيات أسيوط الجامعية ممن سجلوا رغبتهم فى تلقى اللقاح وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بوزارة الصحة .

وأوضح "الجمال" أنه يجرى تسجيل الرغبة في تلقى اللقاح، ثم مراجعة التاريخ المرضى للفرد، يليه وقبل تلقى الجرعة قياس الوظائف الحيوية للجسم ومراجعة كفاءتها ثم أخذ الجرعات يعقبها فترة انتظار لمتابعة استجابة الجسم واللقاح والتأكد من عدم حدوث أية مضاعفات لا قدر الله .