صور.. تحصين 400 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت في السادس من شهر فبراير الماضي، شارك فيها 180 لجنة تحصين.

وأوضح بركات، أنه جرى تحصين 197 ألف و398 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، و195 ألف و860 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع، بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل 9 آلاف و826 رأس ماشية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى تدشين زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة؛ للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، وأن التحصين بصورة دورية يُجنب إصابة الحيوانات بالمرض ويُساهم في تقليل الخسائر.