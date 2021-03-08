أخبار عاجلة

جنايات القاهرة تحاكم متهمين بقتل مواطن في دار السلام اليوم -
​طلب إحاطة بالبرلمان لتثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة بـ"التأمين الصحي" -
جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. تحصين 400 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع في الشرقية

Print
صور.. تحصين 400 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع في الشرقية صور.. تحصين 400 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع في الشرقية

مصراوي Masrawy

11:02 ص الإثنين 08 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت في السادس من شهر فبراير الماضي، شارك فيها 180 لجنة تحصين.

وأوضح بركات، أنه جرى تحصين 197 ألف و398 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، و195 ألف و860 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع، بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل 9 آلاف و826 رأس ماشية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى تدشين زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة؛ للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، وأن التحصين بصورة دورية يُجنب إصابة الحيوانات بالمرض ويُساهم في تقليل الخسائر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

شبكة عيون الإخبارية