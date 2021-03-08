تشكيل لجنة لمواجهة التعديات على الرقعة الزراعية في دمياط

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دمياط - محمد إبراهيم:

عقد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، اجتماعا في مكتبه في حضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية، لبحث المستجدات المتعلقة بأعمال القطاع الزراعي في المراكز المختلفة.

ووجه وكيل الوزارة، بتشكيل لجنة لمتابعة التعديات على الرقعة الزراعية، والإجراءات المتخذة عليها كما شدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير للتواصل مع المزارعين، وتوعيتهم بهدف زيادة المساحات من المحاصيل الرئيسية وخاصة محصول القطن.

وأكد على استمرار جهاز المكافحة بالتعاون مع الإرشاد الزراعي، في تكثيف أعمال المرور الميداني ومتابعة الزراعات والتدخل الفوري، حال رصد أية مظاهر للإصابات والتواجد الميداني المستمر للوقوف على كافة المعوقات، والمشاكل والقضاء عليها والعمل على رفع معدلات الإنتاج.