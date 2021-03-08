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صور.. تنفيذ 73% ضمن أعمال مشروع حماية مدينة طابا من أخطار السيول

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صور.. تنفيذ 73% ضمن أعمال مشروع حماية مدينة طابا من أخطار السيول صور.. تنفيذ 73% ضمن أعمال مشروع حماية مدينة طابا من أخطار السيول

مصراوي Masrawy

10:25 ص الإثنين 08 مارس 2021

جنوب سيناء – رضا السيد:

أكد المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إن نسبة التنفيذ بمشروع حماية مدينة طابا من أخطار السيول بلغت 73%، تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، قطاع المياه الجوفية بوزارة الري والموارد المائية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية أنه يجري العمل في حفر وبناء قدمات حاجز بحيرة رقم (٢) بوادي طابا، وكذلك جاري أعمال مباني الدبش في الميل الأمامي للحاجز بوادي المحاشي الأسفل.

وأشار مدير إدارة المياه الجوفية في تصريح له اليوم الاثنين، إلى أنه جاري العمل بعملية وادي وردان بمدينة رأس سدر للحماية من أخطار السيول، لحماية قرية أبو صويرة وبعض القرى السياحية، وتتضمن أعمال حفر بحيرة وتكوين طبقات الحاجز بها بطول ٢٢٠٠ مترًا، وارتفاع١٠ متر تقريبًا.

وأضاف أنه جاري العمل في حيرة وادي إسلا بمدينة طور سيناء، وتبلغ سعتها التخزينية نحو 3 مليون متر مكعب من المياه، وذلك ضمن خمس بحيرات جاري تنفيذهم وسدين في عملية حماية مدينة الطور.

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