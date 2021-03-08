أخبار عاجلة

جنايات القاهرة تحاكم متهمين بقتل مواطن في دار السلام اليوم -
​طلب إحاطة بالبرلمان لتثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة بـ"التأمين الصحي" -
جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

Print
بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

مصراوي Masrawy

09:58 ص الإثنين 08 مارس 2021

البحيرة- أحمد نصرة:

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 5 أشخاص في حادث تصادم اليوم الاثنين، بين سيارتين ميكروباص وتوك توك، على طريق الخيري، مركز دمنهور، بمحافظة البحيرة.

أسفر الحادث عن وفاة كريمة عبدالرحمن السنوسي، 26 عامًا، وإصابة كل من: حسن محمد حسن، 17 عامًا، أحمد إبراهيم علي 25 عامًا، محمود محمد كارم محمود 30 عامًا، شعبان حسن محروس 40 عامًا، وفريد شوقي محروس 40 عامًا، وجميعهم مقيمون بمركز دمنهور.

نقل المصابون لمستشفى دمنهور التعليمي، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة، وحرر المحضر اللازم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

شبكة عيون الإخبارية