بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة- أحمد نصرة:

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 5 أشخاص في حادث تصادم اليوم الاثنين، بين سيارتين ميكروباص وتوك توك، على طريق الخيري، مركز دمنهور، بمحافظة البحيرة.

أسفر الحادث عن وفاة كريمة عبدالرحمن السنوسي، 26 عامًا، وإصابة كل من: حسن محمد حسن، 17 عامًا، أحمد إبراهيم علي 25 عامًا، محمود محمد كارم محمود 30 عامًا، شعبان حسن محروس 40 عامًا، وفريد شوقي محروس 40 عامًا، وجميعهم مقيمون بمركز دمنهور.

نقل المصابون لمستشفى دمنهور التعليمي، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة، وحرر المحضر اللازم.