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للاستيلاء علي منزلها.. تفاصيل اتهام عامل بقتل شقيقته في قنا

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للاستيلاء علي منزلها.. تفاصيل اتهام عامل بقتل شقيقته في قنا للاستيلاء علي منزلها.. تفاصيل اتهام عامل بقتل شقيقته في قنا

مصراوي Masrawy

10:18 ص الإثنين 08 مارس 2021

قنا - عبد الرحمن القرشي:

ضبطت الأجهزة الأمنية في قنا، العامل المتهم بقتل شقيقته، بكتم أنفاسها وخنقها داخل منزلها، بمنطقة مسجد الفاروق، شارع مصنع المكرونة دائرة بندر قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من قسم بندر قنا، يفيد بالقبض على "عبيد.ع.ع" في الثلاثينيات من عمره، بتهمة قتل شقيقته "صفاء.ع.ع"، 28 عامًا، منفصلة وتعيش بمفردها، بكتم أنفاسها بشارع مصنع المكرونة في مدينة قنا.

كشفت تحريات المباحث، برئاسة الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث قسم بندر قنا، بعد 24 ساعة من اكتشاف الواقعة، أن مرتكبها هو شقيق المجني عليها، وذلك طمعًا في المنزل الذي كانت تقيم فيه، حيث كتم أنفاسها وخنقها حتى فارقت الحياة.

ألقي القبض على المتهم والذي اعترف بارتكابه الواقعة، لأن والدته سجلت المنزل المكون من 4 طوابق باسم شقيقتيه، والمجني عليها ترفض دخوله منزلها وحدثت عدة مشادات بينهما من قبل لكنها أصرت على موقفها، لذلك انتظر عودتها للمنزل وقام بكتم أنفاسها وخنقها حتى فارقت الحياة للحصول على المنزل.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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