انهيار منزل من طابقين في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

شهدت قرية الصفيحة التابعة لمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، انهيار جزئي بمنزل، دون خسائر بشرية.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا بلاغًا بانهيار جزئي بمنزل بناحية قرية الصفيحة دائرة المركز.

تبين من التحريات انهيار الجزء الخلفي بمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية ملك "غبرانيوس. ك" 70 عامًا عامل "غير مأهول بالسكان"، دون حدوث أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

علل صاحب المنزل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، ونفى الشبهة الجنائية، جرى إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لاتخاذ اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.