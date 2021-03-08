زراعة بورسعيد: 30 ألف فدان بنجر العام الجاري

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصل مزارعوا محافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، حصاد محصول البنجر من حوالي 30 ألف فدان على مستوى المحافظة.

وأشار المهندس كامل تويج، مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، إلى أنه جرى زراعة 30 ألف فدان من محصول البنجر متوسط الإنتاجية 20 طن للفدان، وجرى زراعته بناء على تعاقدات من شركات السكر الدلتا وبلقاس ونوران وغيرها من النوبارية والشرقية.

وأوضح أنه جرى زراعة المحاصيل بالقطاع الزراعي بالجنوب كالآتى: 6600 فدان شباب الخريجين، و18 ألف فدان بجمعيات الاستصلاح، و3000 فدان بسهل الطينة، و2500 فدان بقطاع الائتمان، مؤكدًا على أن وزارة الزراعة تبذل قصارى جهدها لتحقيق الأهداف التي تتفق مع سياسة الدولة للوصول إلى التنمية المستدامة بالقطاع الزراعي.