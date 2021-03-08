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قران خامس ربيع طامس.. "الحصيني": أول منازل الربيع ومحتمل تشكل عاصفة!

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قران خامس ربيع طامس.. "الحصيني": أول منازل الربيع ومحتمل تشكل عاصفة! قران خامس ربيع طامس.. "الحصيني": أول منازل الربيع ومحتمل تشكل عاصفة!
قال: متوقع تذبذب الحرارة على معظم المناطق.. الجو حار نهارًا ويميل للبرودة ليلًا

قران خامس ربيع طامس..

قال الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني: اليوم الاثنين هو أول سعد السعود، وهو 13 يومًا، ‏أول منازل فصل الربيع فعليًّا، وفيه ‏يعتدل الطقس بوجه عام ‏من مواسم الأمطار في والخليج.

وأضاف: ‏"فيه قران خامس ربيع طامس، إذا الله طرح البركة، ‏فيه غرس فسائل النخيل، يقلم العنب والتين، يزرع فيه البرسيم والخضار، ‏فيه تفرخ الطيور البرية، ينبغي الامتناع عن صيدها".

وتابع عبر حسابه في "تويتر": "متوقع تذبذب في الحرارة، متوقع بإذن الله ارتفاع في الحرارة يتراوح من 4 إلى 7 °C من الغد الثلاثاء، عما هي عليه حاليًا، على معظم مناطق المملكة؛ ليكون الجو حارًّا نهارًا ومن لطيف إلى مائل للبرودة ليلًا حتى الجمعة على: (الشمالية، والوسطى، والشرقية، ومكة، والمدينة، وجازان) حار نهارًا إلى معتدل ليلًا".

وأردف: "ثم يطرأ انخفاض في الحرارة من6 إلى 9 °C على الشمالية والوسطى والشرقية، مع بقاء الحرارة كما هي على مكة والمدينة وجازان، مع رياح مثيرة للأتربة والغبار واحتمال تشكل عاصفة ترابية ‏يسبق ذلك -إن شاء الله- أمطار معظمها خفيفة على أجزاء محدودة من مناطق القصيم وشرقها تمتد إلى الشرقية وعسير".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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