قران خامس ربيع طامس.. "الحصيني": أول منازل الربيع ومحتمل تشكل عاصفة!

قال الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني: اليوم الاثنين هو أول سعد السعود، وهو 13 يومًا، أول منازل فصل الربيع فعليًّا، وفيه يعتدل الطقس بوجه عام من مواسم الأمطار في السعودية والخليج.
وأضاف: "فيه قران خامس ربيع طامس، إذا الله طرح البركة، فيه غرس فسائل النخيل، يقلم العنب والتين، يزرع فيه البرسيم والخضار، فيه تفرخ الطيور البرية، ينبغي الامتناع عن صيدها".
وتابع عبر حسابه في "تويتر": "متوقع تذبذب في الحرارة، متوقع بإذن الله ارتفاع في الحرارة يتراوح من 4 إلى 7 °C من الغد الثلاثاء، عما هي عليه حاليًا، على معظم مناطق المملكة؛ ليكون الجو حارًّا نهارًا ومن لطيف إلى مائل للبرودة ليلًا حتى الجمعة على: (الشمالية، والوسطى، والشرقية، ومكة، والمدينة، وجازان) حار نهارًا إلى معتدل ليلًا".
وأردف: "ثم يطرأ انخفاض في الحرارة من6 إلى 9 °C على الشمالية والوسطى والشرقية، مع بقاء الحرارة كما هي على مكة والمدينة وجازان، مع رياح مثيرة للأتربة والغبار واحتمال تشكل عاصفة ترابية يسبق ذلك -إن شاء الله- أمطار معظمها خفيفة على أجزاء محدودة من مناطق القصيم وشرقها تمتد إلى الشرقية وعسير".