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قفزة لأسعار النفط.. برنت تخطى 71 دولارًا

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قفزة لأسعار النفط.. برنت تخطى 71 دولارًا قفزة لأسعار النفط.. برنت تخطى 71 دولارًا
ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 2.57%

قفزة لأسعار النفط.. برنت تخطى 71 دولارًا

قفزت النفط، الاثنين، لتبلغ أعلى مستوى في أكثر من عام؛ وذلك بعد تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة وقرار أوبك وحلفاؤها عدم زيادة الإمدادات في أبريل، كما يتزامن مع الهجمات على منشآت نفطية سعودية.

وتجاوز سعر العقود الآجلة لخام برنت مستوى 71 دولارًا أمريكيًّا للبرميل الواحد؛ وذلك للمرة الأولى منذ 8 يناير 2020.

وأفادت معطيات التداول بارتفاع العقود الآجلة لشهر مايو لمزيج نفط بحر الشمال ماركة برنت بنسبة 2.32% ليبلغ 71.15 دولارًا للبرميل؛ وفق "سكاي نيوز".

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة لشهر أبريل بنسبة 2.57% ليبلغ 67.81 دولارًا للبرميل.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات التداول ارتفاع سعر خام برنت ليتجاوز مستوى 70 دولارًا للبرميل.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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