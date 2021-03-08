​الصحة: انطلاق حملة التطعيم بالجرعة الثانية ضد شلل الأطفال 28 مارس

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

تطلق وزارة الصحة حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في 28 مارس الجاري لتطعيم الأطفال بالجرعة الثانية من التطعيم بعد انطلاق حملة في 28 فبراير الماضي استمرت لمدة 6 أيام.

وتنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، في كافة المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وتستهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات بجميع محافظات الجمهورية.

وتأتي الحملة ضمن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويتم التطعيم من خلال فرق ثابتة بـ5400 مكتب صحة ووحدة ومركز طبي، بالإضافة إلى فرق متحركة بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات، بالإضافة إلى 800 سيارة قوافل علاجية متنقلة، و2000 سيارة إسعاف للوصول إلى جميع الأطفال خاصةً بالمناطق النائية.

وأضافت وزارة الصحة أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك بمشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة.

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