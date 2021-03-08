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المركز الوطني للأرصاد: طقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة

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المركز الوطني للأرصاد: طقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة المركز الوطني للأرصاد: طقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة

المركز الوطني للأرصاد: طقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً مستقراً بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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