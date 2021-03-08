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فون دير لاين: 100 مليون جرعة لقاح شهريا لدول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أبريل

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فون دير لاين: 100 مليون جرعة لقاح شهريا لدول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أبريل فون دير لاين: 100 مليون جرعة لقاح شهريا لدول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أبريل

مصراوي Masrawy

06:54 ص الإثنين 08 مارس 2021

بروكسل - (د ب أ) -
أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين عن توقعاتها بإتاحة المزيد من جرعات لقاحات داخل الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الشهر المقبل.

وقالت لصحيفتي "شتوتجارتر تسايتونج" و "شتوتجارتر ناخريتشن": "من أبريل فصاعدا، يمكن أن تتضاعف الكميات مرة أخرى وفقا لخطط الشركات المصنعة، أيضا لأن المزيد من اللقاحات على وشك الموافقة عليها".

وتتوقع فون دير لاين "ما معدله حوالي 100 مليون جرعة شهريا في الربع الثاني من العام الجاري بإجمالي 300 مليون جرعة بنهاية يونيو".

ووفقا للصحيفتين، فإن هذا يعني حوالي 20 مليون جرعة شهريا لألمانيا، الأمر الذي يتطلب قدرات اعلى بكثير على التطعيم.

ومنذ بدء التطعيمات في نهاية ديسمبر الماضي، تم إعطاء حوالي 3ر7 مليون جرعة لقاح في ألمانيا، وفقًا للأرقام الصادرة عن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض يوم الجمعة الماضي.

ومن بين ما يقرب من 5 ملايين شخص تم تطعيمهم، تلقى أقل من نصف هذا العدد بقليل جرعته الثانية.

وحتى الآن، وافق الاتحاد الأوروبي على لقاحات تنتجها شركات ثلاث وهي فايزر/بيونتك و موديرنا و أسترازينيكا .

ومن المتوقع أيضًا أن توصي وكالة الأدوية الأوروبية يوم الخميس المقبل بالموافقة على اللقاح الذي تصنعه شركة جونسون أند جونسون الأمريكية.

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