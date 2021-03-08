رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت مرافق نفطية بالسعودية

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أكدت تضامنها التام مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمن الطاقة العالمي

دانت رابطة العالم الإسلامي باسم مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية كافة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، ومرافق شركة أرامكو بالظهران.

وتفصيلاً، قالت الرابطة في بيان، صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، إنها تستنكر وتدين تلك الاعتداءات الإرهابية، التي تستهدف السعودية وإمدادات وأمن الطاقة العالمي.

وأعربت الرابطة -باسم علماء وشعوب العالم الإسلامي المنضوين تحت مظلتها الجامعة- عن تضامنها ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية، وتأييدها لكافة ما تتخذه من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية وإمدادات وأمن الطاقة العالمي، مجددة التشديد على أن هذه الأفعال الإجرامية تعكس حالة البؤس واليأس التي يمارسها الإرهاب الطائفي في ظل هزائمه المتتالية.