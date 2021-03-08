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عبر منبر "سبق" طالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته أمام همجية "الملالي"

نوه مدير مكتب جريدة البلاد ومجلة اقرأ بالمنطقة الشرقية، الإعلامي حمود بن بخيت الزهراني، بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الدفاع السعودية والأبطال البواسل رجال الدفاعات الجوية السعودية في التصدي للهجمات الإرهابية الحوثية الإيرانية التي تشنها على الأراضي السعودية؛ وهو ما يزيد الإصرار وقوة التلاحم بين الشعب والقيادة في التصدي بكل قوة وحزم لكل مَن يحاول المساس والتعدي على وطننا الغالي.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق"، أكد فيه أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية الإرهابية في محاولاتها واستمرارها وتعمدها لاستهداف المدنيين، وخرق القانون الدولي، تأكيد على أنها حيلة العاجز بعد الضربات الموجعة التي يشنها أبطال التحالف بدك معاقل الإرهاب في اليمن.

وندد "الزهراني" بالهجوم الجبان لاستهداف المنشآت النفطية، الذي وصفه بالاستهداف السافر، والتحدي للعالم أجمع، وللاقتصاد العالمي، وعدم احترام المجتمع الدولي.

وطالب الإعلامي "بخيت الزهراني" المجتمع الدولي بالقيام بدوره، والاضطلاع بمسؤولياته ضد همجية إيران، مؤكدًا أن الوقت حان لقطع يد الإرهاب بالمنطقة؛ لينعم العالم بسلام. داعيًا الله أن يحفظ السعودية وقيادتها، وأن يخذل إيران ومن تعاون معها.