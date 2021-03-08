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تستنكر استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية بالسعودية

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مصر تستنكر استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية بالسعودية تستنكر استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية بالسعودية

مصراوي Masrawy

12:18 ص الإثنين 08 مارس 2021

القاهرة - (أ ش أ):
أعربت جمهورية العربية، اليوم الأحد، وبأشد العبارات، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي في ارتكاب عملياتها الإرهابية النكراء ضد أراضي المملكة العربية الشقيقة، من خلال الاستهداف المتواصل للمناطق المدنية والمؤسسات الحيوية، بما في ذلك مواقع منشآت الطاقة والتي تؤثر على إمداداتها في المملكة والمنطقة بأسرها، وآخرها ما تعرضت له مساء اليوم كلٌ من ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالمملكة من هجمات بواسطة طائرة مُسيرة وصاروخ باليستي، تم اعتراضهما والتصدي لهما بنجاح.
وأكدت مصر مجددًا، في بيان صحفي لوزارة الخارجية، شديد رفضها واستهجانها لمثل تلك الهجمات الخسيسة التي تتنافى مع القانون الدولي والإنساني، وتعرقل من جهود إحلال السلام باليمن، فضلاً عما تمثله من تقويض لأمن المنطقة واستقرارها.
وشددت مصر في الوقت ذاته، على وقوفها -حكومة وشعبا- مع حكومة وشعب السعودية الشقيقة، وتضامنها مع كل ما تتخذه المملكة من إجراءات لمواجهة تلك الاعتداءات السافرة، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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