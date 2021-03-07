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.. إصابة طفل برصاص قناصة ميليشيا الحوثي بالحديدة

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بالفيديو.. إصابة طفل برصاص قناصة ميليشيا الحوثي بالحديدة .. إصابة طفل برصاص قناصة ميليشيا الحوثي بالحديدة
بلغ عدد الضحايا المدنيين 52 قتيلاً وجريحًا منذ مطلع العام الحالي

بالفيديو.. إصابة طفل برصاص قناصة ميليشيا الحوثي بالحديدة

تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكاب جرائمها الإنسانية بحق الأهالي والمدنيين في محافظة الحديدة، حيث بلغ عدد الضحايا المدنيين منذ مطلع العام الحالي 52 قتيلاً وجريحًا، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أُصيب طفل في مديرية حيس جنوب الحديدة، غرب البلاد، الأحد، برصاص قناصة ميليشيا الحوثي الإرهابية في جريمة جديدة لذراع إيران في اليمن.

وأفاد مصدر طبي، بأن الطفل غالب أحمد غالب البالغ من العمر (9 سنوات)، أُصيب برصاص قناص حوثي في الفك السفلي من الوجه.

وأكد المصدر أن الأهالي هرعوا لإسعاف الطفل وتم تحويله إلى مستشفى المخا لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة وحالته مستقرة ومن المحتمل نقله إلى مستشفيات عدن، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

وتواصل ميليشيا الحوثي ارتكاب جرائمها الإنسانية بحق الأهالي والمدنيين في محافظة الحديدة، حيث بلغ عدد الضحايا المدنيين منذ مطلع العام الحالي (52) قتيلاً وجريحًا.

وكانت ميليشيا الحوثي، استهدفت، أمس السبت، منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، حيث قصفت منازل المدنيين بقذائف مدفعية B10، وبسلاح نوع م.ط عيار 23، خلال ساعات النهار بصورة كثيفة.

ورصدت القوات المشتركة، اليوم الأحد، تحليق 5 طائرات استطلاع تابعة لميليشيات الحوثي – ذراع إيران في اليمن- في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

ووفقًا لمصادر عسكرية ميدانية ذكرت أن الطائرات الحوثية حلّقت في سماء مديرية التُحيتا ومنطقة الجبلية التابعة لها.

وتزامن ذلك مع قيام الميليشيات بقصف واستهداف الأعيان المدنية جنوب مركز مدينة التُحيتا ومنطقة الجبلية بقذائف مدفعية الهاون والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، طبقًا للمصادر نفسها.

وأكدت المصادر، أن القوات المشتركة أخمدت مصادر القصف والنيران الحوثية بضربات مُحكمة، وحققت إصابات مباشرة نتج عنها سقوط خسائر مادية وبشرية في صفوف الميليشيات الإرهابية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تمكن القوات المشتركة من تدمير مرابض مدفعية تابعة للميليشيات استهدفت منازل المدنيين في الدريهمي وكبدتها خسائر فادحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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