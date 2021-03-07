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هل سيتم السماح بالسفر لمن تلقى لقاح كورونا؟.. متحدث "الداخلية" يجيب

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هل سيتم السماح بالسفر لمن تلقى لقاح كورونا؟.. متحدث "الداخلية" يجيب هل سيتم السماح بالسفر لمن تلقى لقاح كورونا؟.. متحدث "الداخلية" يجيب
"الشلهوب": أي شيء سيستجد سيتم إعلانه من قِبل الجهات المختصة

هل سيتم السماح بالسفر لمن تلقى لقاح كورونا؟.. متحدث

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن مَن يُسمح لهم حاليًا بالسفر هم الفئات المستثناة؛ وذلك ردًّا على سؤال: هل سيتم السماح بالسفر لمن تلقى لقاح كورونا؟

وقال المقدم "الشلهوب" خلال حديثه في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا اليوم الأحد: "إن أي شيء سيستجد سيتم إعلانه من قِبل الجهات المختصة في حينه".

ولفت المتحدث إلى أن أبرز المخالفات للإجراءات الاحترازية لمجابهة التي تم رصدها خلال الفترة الماضية هي عدم لبس الكمامة، والتجمعات المخالفة.

وشدَّد على الجميع بضرورة مواصلة الحفاظ على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية، وأن الجهات المختصة ستواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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