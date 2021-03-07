أخبار عاجلة

جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الطقس حار.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة من 6 إلى 8 درجات في هذا الموعد

Print
الطقس حار.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة من 6 إلى 8 درجات في هذا الموعد الطقس حار.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة من 6 إلى 8 درجات في هذا الموعد

مصراوي Masrawy

09:45 م الأحد 07 مارس 2021

كتب– أسامة علي:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الـ6 أيام المقبلة من الاثنين 8 مارس وحتى السبت 13 مارس.

وأعلنت هيئة الأرصاد، إنه اعتبارًا من الثلاثاء حتى الأربعاء، ستشهد الحالة الجوية ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية، ليسود طقس حار نهارًا بارد ليلًا.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من الخميس 11 مارس إلى السبت 13 مارس.

وجاءت الظواهر الجوية كالتالي:

الاثنين 8 مارس:

شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطلحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 9 مارس:

أتربة عالقة نهارًا: على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.

نشاط رياح: مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الأربعاء 10 مارس:

نشاط رياح: مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

الخميس 11 مارس:

نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية.

الجمعة 12 مارس:

نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

السبت 13 مارس:

شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطلحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء .

اقرأ أيضًا..

- الشتاء لم ينته.. تحذيران من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

شبكة عيون الإخبارية