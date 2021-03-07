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البعثة الدبلوماسية الأمريكية بالسعودية تحذر رعاياها بعد تقارير عن انفجار في الظهران

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البعثة الدبلوماسية الأمريكية بالسعودية تحذر رعاياها بعد تقارير عن انفجار في الظهران البعثة الدبلوماسية الأمريكية بالسعودية تحذر رعاياها بعد تقارير عن انفجار في الظهران

مصراوي Masrawy

09:22 م الأحد 07 مارس 2021

وكالات

حذرت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في ، رعاياها في مدينة الظهران السعودية، بعد تقارير عن هجمات صاروخية على المدينة، ودعتهم لاتخاذ إجراءات إحترازية، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

ونقلت "رويترز" عن قيادي في جماعة الحوثي، قوله، إن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت 14 طائرة مسيرة وثمانية صواريخ باليستية على منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية النفطية في رأس تنورة وعلى أهداف عسكرية أخرى في السعودية.

نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شخصين يعيشان في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية، إنهما سمعا دوي انفجار ضخم اليوم الأحد. وقال أحدهما إن الصوت هز النوافذ.

ولم يصدر تعليق فوري من أرامكو.

وقال التحالف العربي الذي تقوده السعودية مؤخرًا إنه اعترض صواريخ وطائرات مسيرة أطلقها مقاتلو الحوثي المدعومين من إيران في اليمن تجاه المملكة.

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