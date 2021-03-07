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بعد ساعات.. إغلاق مطلع الدائري للقادمين من أحمد عرابي في اتجاه المريوطية لمدة يومان

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بعد ساعات.. إغلاق مطلع الدائري للقادمين من أحمد عرابي في اتجاه المريوطية لمدة يومان بعد ساعات.. إغلاق مطلع الدائري للقادمين من أحمد عرابي في اتجاه المريوطية لمدة يومان

مصراوي Masrawy

08:55 م الأحد 07 مارس 2021

(مصراوي):


تعلن محافظة الجيزة، اليوم الأحد، أنه في إطار القيام بأعمال رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية والصيانة القائمة بالطريق الدائري فأنه سيتم إجراء إغلاق كلي لمطلع الطريق الدائري للقادمين من شارع أحمد عرابي في اتجاه المريوطية، لمدة يومين ابتداء من صباح الاثنين الموافق 8/3/2021 حتى صباح الثلاثاء 9/3/2021 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا حتى 6 صباحًا.

وتشير محافظة الجيزة، في بيان لها، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة جهزت التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين على النحو التالي:

- القادم من محور عرابي ويرغب بالسير اتجاه الطريق الدائري والمؤدي إلى مناطق المريوطية يسلك الاتجاهات الآتية: الصعود أعلى الطريق الدائري القادم من أحمد عرابي في اتجاه محور روض الفرج والطريق الزراعي، واستكمال السير حتى محور روض الفرج.

- الصعود أعلى محور روض الفرج في الاتجاه المؤدي إلى مناطق طريق القاهرة – الإسكندرية ثم النزول مرة أخرى اتجاه منزل الطريق الدائري المؤدي إلى مناطق المريوطية.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية في محيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم نشر خدمات مرورية لتيسير الحركة المرورية.

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