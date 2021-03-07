رئيس العامة للطرق والكباري يزور الوادي الجديد لمتابعة مشروعات الهيئة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

عقد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الأحد، اجتماعًا مع اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، الذي يزور المحافظة لمتابعة المشروعات التي تنفذها الهيئة بالمحافظة، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة ميرفت شحاته مدير فرع الهيئة بالمحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

تناول اللقاء استعراض المشروعات التي تنفذها الهيئة بالمحافظة ونسب التنفيذ بها، ومناقشة المعوقات وإيجاد حلول لها، حيث تبلغ أطوال المشروعات 27 كم بتكلفة إجمالية 192 مليون جنيه، بالإضافة إلى مناقشة دراسة استخدام تقنية الصيانة الذكية لرفع مستوى كفاءة الطرق بمنطقة درب الأربعين بمركز باريس بشكل تجريبي.

عقب الاجتماع، أجرى الزملوط واللواء حسام الدين مصطفى جولة تفقدية على الطبيعة لمشروع إنشاء مسار بديل لمنطقة النقب من الكيلو 60 إلى الكيلو 70 بطريق الخارجة أسيوط، والذي تبلغ تكلفته 125 مليون جنيه، وينفذ على مرحلتين، لتقليل المسافة بمنحنيات أقل خطورة وأمنه للحد من الحوادث بالمنطقة والتيسير على المترددين على الطريق، بالإضافة إلى إسهامه في دفع عجلة التنمية الشاملة علي أرض المحافظة.