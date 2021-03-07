محافظ دمياط تبحث آليات مشروعات التنسيق الحضاري برأس البر

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

ترأست محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الأحد، اجتماعًا مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية لبحث الملفات المتعلقة بمدينة رأس البر، استعدادًا للموسم الصيفي.

بحثت المحافظ الدكتورة منال عوض آليات وضع أسس ومحاور محددة لإجراءات تسكين البائعين بسوق ٥١، الذي جرى إنشاؤه بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، والمقرر افتتاحه في الأيام القليلة المقبلة.

اطلعت المحافظ على الحصر الخاص بالجراجات المخالفة، والتي يجرى استخدامها في الأغراض غير المخصصة لها، لاتخاذ إجراءات السحب حيالها، لكونها مخالفة للاشتراطات المحددة.

ناقشت محافظ دمياط موقف المشروعات الخاصة بالمرافق والطرق بمنطقة الامتداد العمراني، حيث وجهت بتقديم تقرير يتضمن الموقف التنفيذي لهذه الأعمال، لمراجعة ذلك مع الشركات المسند إليها تلك العمليات، لبحث سُبل الانتهاء منها.

كما تابعت أعمال الحملات التي جرى تنفيذها لرفع تجمعات القمامة بالمنطقة، وأكدت على المتابعة الدورية لمنع تراكم المخلفات مرة أخرى.

وتابعت الأعمال النهائية بمشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين والتي تُعد آخر بقعة عشوائية بالمحافظة، وكذا الموقف النهائي بالسوق الحضاري.

ووجهت بتقديم تقرير يومي بهذه الأعمال لافتتاح المشروعين وتسكينهما في أقرب وقت ممكن، كما اطلعت على الموقف الخاص بتحصيل المبالغ المستحقة على المنتفعين ببرجولات المحال بشارع النيل والكافيتريات بمنطقة الجربي وعرض الإجراءات التي جرى اتخاذها لسحب قطع الأراضي الواجب سحبها، للبدء في وضع مقترحات لاستغلالها.​