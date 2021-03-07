أخبار عاجلة

جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ دمياط تبحث آليات مشروعات التنسيق الحضاري برأس البر

Print
محافظ دمياط تبحث آليات مشروعات التنسيق الحضاري برأس البر محافظ دمياط تبحث آليات مشروعات التنسيق الحضاري برأس البر

مصراوي Masrawy

08:26 م الأحد 07 مارس 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

ترأست محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الأحد، اجتماعًا مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية لبحث الملفات المتعلقة بمدينة رأس البر، استعدادًا للموسم الصيفي.

بحثت المحافظ الدكتورة منال عوض آليات وضع أسس ومحاور محددة لإجراءات تسكين البائعين بسوق ٥١، الذي جرى إنشاؤه بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، والمقرر افتتاحه في الأيام القليلة المقبلة.

اطلعت المحافظ على الحصر الخاص بالجراجات المخالفة، والتي يجرى استخدامها في الأغراض غير المخصصة لها، لاتخاذ إجراءات السحب حيالها، لكونها مخالفة للاشتراطات المحددة.

ناقشت محافظ دمياط موقف المشروعات الخاصة بالمرافق والطرق بمنطقة الامتداد العمراني، حيث وجهت بتقديم تقرير يتضمن الموقف التنفيذي لهذه الأعمال، لمراجعة ذلك مع الشركات المسند إليها تلك العمليات، لبحث سُبل الانتهاء منها.

كما تابعت أعمال الحملات التي جرى تنفيذها لرفع تجمعات القمامة بالمنطقة، وأكدت على المتابعة الدورية لمنع تراكم المخلفات مرة أخرى.
وتابعت الأعمال النهائية بمشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين والتي تُعد آخر بقعة عشوائية بالمحافظة، وكذا الموقف النهائي بالسوق الحضاري.

ووجهت بتقديم تقرير يومي بهذه الأعمال لافتتاح المشروعين وتسكينهما في أقرب وقت ممكن، كما اطلعت على الموقف الخاص بتحصيل المبالغ المستحقة على المنتفعين ببرجولات المحال بشارع النيل والكافيتريات بمنطقة الجربي وعرض الإجراءات التي جرى اتخاذها لسحب قطع الأراضي الواجب سحبها، للبدء في وضع مقترحات لاستغلالها.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

شبكة عيون الإخبارية