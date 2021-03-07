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حصر 2851 منزلاً ضمن مبادرة "سكن كريم" بالفيوم

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حصر 2851 منزلاً ضمن مبادرة "سكن كريم" بالفيوم حصر 2851 منزلاً ضمن مبادرة "سكن كريم" بالفيوم

مصراوي Masrawy

08:22 م الأحد 07 مارس 2021

الفيوم - حسين فتحي:

كشف محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، أن إجمالي عدد المنازل التي جرى حصرها بمركزي إطسا ويوسف الصديق لإعادة تطويرها وتأهيلها ضمن مبادرة "سكن كريم" بلغ 2851 منزلاً بواقع ألفًا و549 منزلاً بيوسف الصديق، وألفًا و302 منزلاً بمركز إطسا، مشيرًا إلى أنه جرى إرسال بيانات تلك المنازل لوزارة التضامن الاجتماعي، تمهيدًا لفحصها ودراستها، حتى يمكن إعلان الأسماء النهائية لإعادة تطوير المنازل بمواصفات ومعايير محددة.

كان المحافظ التقى، اليوم الأحد، عددًا من مسؤولي الجمعيات الأهلية بالمحافظة، للتعرف على جهود تلك الجمعيات في مبادرة "سكن كريم" التي سيتم تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بالتوازي مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وذلك في حضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وإيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم.

ذكر الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه جرى استعراض دور كل جمعية على حدة في تنفيذ مبادرة "سكن كريم" وجهود تلك الجمعيات نحو توفير مسكن ملائم للأسر البسيطة والأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن المحافظ وجه مسؤولي الجمعيات، بالتنسيق الكامل فيما بينها وتوحيد كافة الجهود والعمل بمنهج واحد، للوصول لنتائج دقيقة ومحددة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتسهم فى تحقيق النتائج المأمولة.

وأضاف التوني أن المحافظ وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، للتنسيق مع مسؤولي الجمعيات الأهلية، لإعداد بيان متكامل بكافة الأسر المستحقة لـ"سكن كريم" بمركزي إطسا ويوسف الصديق، والتي تنطبق عليها الشروط والمعايير المقررة، وكذلك حصر الأسر المستحقة ولا تنطبق عليها كافة الشروط مع ترتيبها بشكل منسق ومحدد بحسب الشروط غير المتوافرة لبحث إمكانية إعادة تطويرها من عدمه. ​

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