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رئيس جامعة الزقازيق يستقبل أول مُعيد من دار رعاية: قصة كفاح وتفوق

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رئيس جامعة الزقازيق يستقبل أول مُعيد من دار رعاية: قصة كفاح وتفوق رئيس جامعة الزقازيق يستقبل أول مُعيد من دار رعاية: قصة كفاح وتفوق

مصراوي Masrawy

07:10 م الأحد 07 مارس 2021

الشرقية - فاطمة الديب:

استقبل الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأحد، المُعيد عبدالله شكري موسى، أول مُعيد من دار رعاية بالشرقية، وذلك بعد تعيينه بكلية التربية الرياضية بنين بالجامعة.

قال رئيس الجامعة إن عبدالله سطرَّ قصة كفاح تكللت بالتفوق والتميز، والتي تُمثل المثل والقدوة لزملائه من الطلاب لتشجيعهم على بذل المزيد من النجاح والتفوق.

أوضح رئيس الجامعة، في بيان، أن الجامعة توفر الدعم الكامل للمُعيد وكافة الطلاب المتفوقين لما يبذلونه من جهد في تقديم عمل متميز يستحق الشكر والتقدير.

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