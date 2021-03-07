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بالورود والطبل.. مسلمون وأقباط يستقبلون سفير الفاتيكان بالمنيا

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مصراوي Masrawy

07:01 م الأحد 07 مارس 2021

المنيا - محمد النادي:

زار سفير دولة الفاتيكان بمصر المطران بيقولاس هنري، اليوم الأحد، كنائس أم النعم ومارجرجس والأم تريزا والهريف ونجع الدك والفقاعي بمركز أبوقرقاص جنوبي محافظة المنيا.

استقبل السفير عددًا من المسلمين والأقباط ومطران أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، بشارة جودة، وذلك بالورود والطبل البلدي والرقص بالأحصنة، احتفالاً بزيارته الرعوية لمحافظة المنيا والتي تستمر حتى الأربعاء المُقبل.

تفقد السفير والوفد المرافق له منطقة آثار بني حسن الشروق بأبوقرقاص مشيدًا بعظمة الحضارة المصرية القديمة.

واستقبلت مطرانية الكاثوليك بمركز أبوقرقاص، مساء الخميس، سفير الفاتيكان، وكان في استقباله الأنبا بشارة جودة، مطران أبوقرقاص، ولفيف من الكهنة، والأقباط من أبناء أبوقرقاص.

وأوضح المطران، أن السفير، يوم الإثنين، سيزور رعية دلجا والبدرمان وحنا أيوب، والعائلة المقدسة، والعذراء والبياضية بمركز ملوي، ويوم الثلاثاء قداس احتفالي لنوال درجة الرتبة القمصية للأباء الكهنة: جرجس بشري، دانيال إسحاق، إبراهيم زكي، ثم لقاءات مع القيادات الدينية والسياسية، ثم يغاد المطران المحافظة مساء يوم الأربعاء المُقبل.مسلمون وأقباط يستقبلون سفير الفاتيكان بالمنيامسلمون وأقباط يستقبلون سفير الفاتيكان بالمنيا

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