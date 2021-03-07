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محافظ الشرقية: تطعيم 163 مواطنًا منذ بدء حملة لقاح كورونا

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محافظ الشرقية: تطعيم 163 مواطنًا منذ بدء حملة لقاح كورونا محافظ الشرقية: تطعيم 163 مواطنًا منذ بدء حملة لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

06:55 م الأحد 07 مارس 2021

الشرقية - فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تطعيم 163 مواطنًا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح المُستجد، وذلك منذ بدء الحملة القومية للتطعيم باللقاح للمواطنين.

تفقد المحافظ، اليوم الأحد، مكتب صحة ثانٍ الزقازيق للاطمئنان على توافر لقاح فيروس كورونا المُستجد، وتقديمه لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

واطلع المحافظ على سجل التطعيمات بالمكتب للتعرف على أعداد المستفيدين من المبادرة ومن تلقوا اللقاح، حيث تبين تطعيم 163 فردًا منذ انطلاق المبادرة يوم الخميس الماضي.

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