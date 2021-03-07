السجن 10 أعوام لمؤذن مدان بالانضمام للإخوان في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية - فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام، مؤذن بالسجن لمدة 10 أعوام لإدانته في القضية رقم 1303 جنايات كفر صقر لسنة 2018، بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازة منشورات تحريضية.

كانت النيابة العامة وجهت للمذكور "السيد.م.م.م" 45 عامًا، مؤذن بالأوقاف، مُقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر، تهم الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة.

قررت النيابة العامة إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها سالف الذكر.​