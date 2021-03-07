10 معلومات عن فرع جامعة السويس الجديد في جنوب سيناء

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جنوب سيناء - رضا السيد:

شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وضع حجر الأساس لفرع جامعة السويس الحكومية، المقرر إقامته بمدينة أبورديس في جنوب سيناء، ذلك إيذانًا ببدء أعمال الإنشاء الخاصة به.

يقام فرع جامعة السويس بجنوب سيناء على مساحة 50 فدانًا بحي السلام في مدينة أبورديس.

إليكم 10 معلومات عن الفرع الجديد وأهداف إنشائه:

1- تلبية احتياجات قطاعات المجتمع المختلفة فيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة في عملية التنمية الجارية على أرض المحافظة، والتي ستجرى خلال المرحلة الأولى لإنشاء الجامعة.

2- التأكيد على مبادئ الاستدامة والعمارة الخضراء في إنشاء مجتمع علمي بطابع صديق للبيئة.

3- تخفيف المعاناة عن شباب وأهالي محافظة جنوب سيناء في الالتحاق بالتعليم العالي وتشجيعهم على التطلع لاستكمال تعليمهم الجامعي.

4- توفير فرص عمل لأبناء المحافظة في مختلف الوظائف الإدارية والفنية داخل الكلية، وذلك بخلاف الوظائف الأكاديمية المتمثلة في أعضاء هيئة التدريس.

5- إكساب طلاب سيناء داخل هذا المجتمع العلمي ثقافات مختلفة، وذلك من خلال الزيارات الميدانية للجامعات الأخرى للتبادل الثقافي والعلمي فيما بين كافة جامعات الدولة.

6- تدريب وتأهيل كوادر متميزة من أبناء سيناء، وتأهيلهم للتنافس في مجالات تخصصهم.

7- الحد من الثقافات الدخيلة التي بدأت في الظهور بسيناء، وتعزيز قيم المواطنة عن طريق الاهتمام بالطلاب، وذلك من خلال تنمية الجانب الثقافي والاجتماعي بجانب الناحية العلمية.

8- تضم الجامعة 13 كلية، ويجرى إنشاؤها على مرحلتين؛ الأولى تتضمن 4 كليات: كلية العلوم، كلية الآداب، كلية التربية، كلية التجارة.

وتضم المرحلة الثانية 9 كليات: كلية الهندسة "مدني، عمارة، كهرباء، ميكانيكا، التعدين، البترول، ميكاتروتك" - الطب العلاج الطبيعي الأسنان - الصيدلة - التمريض - مستشفى جامعي مراكز طبية متخصصة، كلية التكنولوجيا، كلية الثروة السمكية، كلية اللغات والترجمة، كلية الزراعة الصحراوية والأغذية، كلية التصاميم والفنون، وكلية الطب البيطري، والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

9- تضم الجامعة مباني إدارية منها مبنى إداري كامل للجامعة، وقاعة المؤتمرات، والمكتبة المركزية، والمباني الملحقة والملاعب، وسكن لأعضاء هيئة التدريس، ومجمع رياضي أوليمبي، وكافتيريا ومطعم، ومنطقة خدمات ومخازن وورش.

10- تزود الجامعة بمنافذ لبعض البنوك تتيح للطلاب سداد المصروفات الدراسية وإجراء المعاملات المصرفية من داخل الجامعة. ​