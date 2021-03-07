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رئيس وزراء السودان: اتفاق السلام وضع البلاد في الاتجاه الصحيح

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رئيس وزراء السودان: اتفاق السلام وضع البلاد في الاتجاه الصحيح رئيس وزراء السودان: اتفاق السلام وضع البلاد في الاتجاه الصحيح

مصراوي Masrawy

06:47 م الأحد 07 مارس 2021

الخرطوم - (أ ش أ):
أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك أن اتفاق سلام السودان وضع البلاد في الاتجاه الصحيح، موضحا أن الفترة الانتقالية الحالية هي الأصعب.
وقال حمدوك، في خطاب، اليوم الأحد، لجموع المزارعين في ولاية الجزيرة (وسط السودان) - إن "الفترة الانتقالية نواجه فيها عددا من الانتقالات، حيث الانتقال من الحرب إلى السلام، ومن الشمولية إلى الديمقراطية، ومن التشظي الإثني والجهوي إلى وطن يسع الجميع ينعم فيه المواطنون بالعيش الكريم".
وأشار إلى أن حكومة السودان توافقت خلال الفترة الماضية على خمس أولويات، على رأسها التحدي الاقتصادي والسلام الذي تم فيه إنجاز المرحلة الأولى، وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية، والعلاقات الخارجية المتوازنة، بالإضافة لقضايا الانتقال الديمقراطي المرتبطة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية بإقامة المؤتمر القومي الدستوري، ومفوضية الانتخابات، وقانون الانتخابات، وصولا لإقامة انتخابات يُقرر فيها شعب السودان من يحكمه، بعد أن نتفق على كيفية حكم البلاد.
وأشاد حمدوك بدور المزارعين وجهودهم، حيث ظل المزارع يقف دائما ضد الشمولية والدكتاتورية، مؤكدا أن مشروع الجزيرة له تأثير كبير على السودان.

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