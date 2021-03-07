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قبل 30 مارس.. الداخلية تناشد المواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني

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قبل 30 مارس.. الداخلية تناشد المواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني قبل 30 مارس.. الداخلية تناشد المواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني

مصراوي Masrawy

06:17 م الأحد 07 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني الذي يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، وذلك خلال مهلة تنتهي في 30 مارس كموعد نهائي لتركيب الملصق الإلكتروني لكافة المركبات.

وناشدت وزارة الداخلية المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها، بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكتروني تجنباً للمساءلة القانونية عقب انتهاء المهلة المقررة، وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور .

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً، تيسيراً لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط، بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

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