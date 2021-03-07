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إحالة تشكيل عصابي يدير مصنع استروكس في مدينة نصر لمحكمة الجنايات

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إحالة تشكيل عصابي يدير مصنع استروكس في مدينة نصر لمحكمة الجنايات إحالة تشكيل عصابي يدير مصنع استروكس في مدينة نصر لمحكمة الجنايات

مصراوي Masrawy

06:16 م الأحد 07 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وترويج مخدر الاستروكس لمحكمة الجنايات، لاتهامه بتحويل شقة إلى مصنع لإنتاج المخدر تمهيدًا لترويجه على عملائه.

وكانت أجهزة الأمن كشفت ملابسات واقعة ضبط (بندقية خرطوش - طلقات - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول) داخل إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، والتي لاذ قائدها بالفرار متخلياً عن السيارة.

ومن خلال تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد المتهم الهارب (مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية "له معلومات جنائية") وتبين قيامه بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع ( 5 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة) تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع المواد المخدرة (مخدر الأستروكس) بقصد الإتجار، واتخاذهم من عدة شقق سكنية مستأجرة بنطاق دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من استهداف المتهمين بعدة مأموريات بأماكن ترددهم وضبطهم عدا محرز السلاح الناري الهارب، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع مخدر الأستروكس بقصد الإتجار بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأقروا باستئجارهم وحدات سكنية بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لاستغلالها في تصنيع المواد المخدرة واتخاذها كأماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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