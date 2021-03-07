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5 مصابين من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

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5 مصابين من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف 5 مصابين من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

مصراوي Masrawy

06:25 م الأحد 07 مارس 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيبت أسرة مكونة من 5 أفراد بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة فاسدة، اليوم الأحد، في محافظة بني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، بوصول رمضان.م.ح 40 عامًا، وزوجته فاطمة. إ.م 35 عامًا، وأطفالهم آية 15 عامًا، ومحمد 13عامًا، وعمر 9 أعوام، إلى المستشفى التخصصي، مصابين بقيئ واشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم طعام فاسد.

جرى حجز المصابين تحت الملاحظة، عقب إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.​

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