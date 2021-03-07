حملة نظافة للحفاظ على الشكل الحضاري في أحياء واحة الخارجة بالوادي الجديد

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، حملة نظافة موسعة بمشاركة رؤساء الأحياء وعمال النظافة وجهاز تحسين البيئة تشمل رفع مخلفات القمامة وإزالة التراكمات وتقليم الأشجار فى مناطق متفرقة بشوارع وميادين مدينة الخارجة.

وأشار المهندس مجدى الطماوى، رئيس مركز الخارجة، في بيان صحفي، إلى تنفيذ حملة نظافة بحي البلد القديمة وعمارات الأولى بالرعاية بالسبط الشرقى وأحياء البساتين والمروة والزهور وكافة أرجاء المدينة، وذلك عن طريق إزالة النباتات اليابسة بالإضافة إلى رفع المخلفات الزراعية، وكذا إزالة النباتات والأشجار العشوائية ورفع المخلفات تحت إشراف المهندس وائل زمزمى مدير تحسين البيئة.

وأشار الطماوى، إلى تواصل حملات النظافة بعدد من الأحياء والمساكن، مشيرًا إلى تنفيذ حملة نظافة مكبرة بأحياء الخارجة تضمنت إزالة المخلفات الملقاة على جانب الطريق بالاستعانة بمعدات وسيارات رفع القمامة وعمال النظافة، مؤكدًا إستمرار أعمال صيانة وإصلاح الأعطال المتكررة ورفع كفاءة محطات المياه والصرف وفقاً للأولويات وأجندة العمل وذلك فى إطار الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين حرصا على تقديم أفضل الخدمات لسائر السكان برعاية اللواء محمد الزملّوط محافظ الوادى الجديد.