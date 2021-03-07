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هجرها في الفراش فأحرقته.. قصة سيدة قتلت زوجها بسوهاج

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هجرها في الفراش فأحرقته.. قصة سيدة قتلت زوجها بسوهاج هجرها في الفراش فأحرقته.. قصة سيدة قتلت زوجها بسوهاج

مصراوي Masrawy

04:47 م الأحد 07 مارس 2021

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أقدمت ربة منزل، اليوم الأحد، على قتل زوجها المُسن بقرية عرابة أبو الدهب بمركز سوهاج، بسبب الخلافات الأسرية.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بالواقعة.

تبين من التحريات مقتل "محمد.ح" 65 عامًا، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجته "خ. ص" 45 عامًا بسبب خلافات الزوجية.

جرى ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالمنزل عن طريق ضربة بآلة حادة حتى فارق الحياة، ثم جمعت "ليف النخيل" وأشعلت في جسده النيران حتى تفحم، وعللت ذلك لزواجه بأخرى غيرها منذ 5 أعوام وهجر فراشها منذ ذلك الوقت، وأنها أقدمت على ذلك انتقامًا منه.

جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى أخميم المركزي، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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