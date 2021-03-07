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معرض للسلع الغذائية استعدادا لشهر رمضان في بني سويف

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معرض للسلع الغذائية استعدادا لشهر رمضان في بني سويف معرض للسلع الغذائية استعدادا لشهر رمضان في بني سويف

مصراوي Masrawy

04:47 م الأحد 07 مارس 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

تستعد الأجهزة التنفيذية في محافظة بني سويف لشهر رمضان المبارك، وذلك من خلال عدد من الإجراءات في مقدمتها إقامة معرض للسلع الغذائية بأسعار مدعمة.

من جانبه أعلن الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، إقامة معرض"أهلا رمضان" على مساحة 800 متر خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، بجانب إقامة معارض مماثلة بباقى مراكز المدن، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر المبارك.

يشارك في إقامة وتنظيم تلك المعارض الغرفة التجارية والتموين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والشركة الوطنية للصناعات الغذائية، والمصرية لتجارة الجملة، وتحت إشراف بيطري وصحي.

وأشار المحافظ إلى أن المعارض المزمع إقامتها، سوف تتضمن كافة السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الفضيل من اللحوم والدواجن والسلع الأساسية وياميش رمضان بأسعار مناسبة عن مثيلتها بالأسواق، وذلك بالتوازي مع خطة المحافظة التي يجري تنفيذها بالتعاون مع الجهات المشاركة، وتتركز على التوسع في إقامة منافذ لبيع السلع الثابتة والمتنقلة، وذلك من خلال 148 منفذا تابعاً لمشروع جمعيتي، و21 منفذ بيع متنقل تابع للقوات المسلحة، و4 هابيرات بمدن :بني سويف، الفشن ،الواسطى واهناسيا، وذلك بهدف إتاحة السلع بأسعار مخفضة لجمهور المواطنين.

وأكد المحافظ على أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والإلتزام بالتدابير الوقائية لتفادي الزحام في ظل الإقبال المتوقع على تلك المعارض مع التأكيد على حسن التعامل مع المترددين على المعارض، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي ضمن خطة المحافظة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا، ومراعاة تلك الإجراءات في أعمال تجهيز وإقامة المعارض، فضلاً عن مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالإرشادات التوعوية التي أقرها الطب الوقائي بمديرية الصحة، بجانب تكثيف المتابعة الدورية من الأجهزة الرقابية التفتيشية للتأكد من جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات.

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