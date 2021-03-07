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"ضمن مبادرة حياة كريمة".. قافلة طبية مجانية في قرية النهضة بالوادي الجديد

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"ضمن مبادرة حياة كريمة".. قافلة طبية مجانية في قرية النهضة بالوادي الجديد "ضمن مبادرة حياة كريمة".. قافلة طبية مجانية في قرية النهضة بالوادي الجديد

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04:46 م الأحد 07 مارس 2021

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، عن تنظيم قافلة طبية مجانية، اليوم الأحد بقرية النهضة بمركز الفرافرة والتي بدأت أعمالها اليوم وتستمر لمدة يومين، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

أوضح الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وتهيب مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، بجميع المواطنين اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامتهم الشخصية.

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