صور.. إزالة منزل آيل للسقوط في واحة الخارجة بالوادي الجديد

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نفذت مديرية الطرق والنقل في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، قرار إزالة منزلين، أحدهما منطقة حي عين الشيخ والآخر أمام مدرسة أبو خالد بواحة الخارجة.

وأكد المهندس محسن مغربي مدير عام المديرية بالوادي الجديد، أن المركز مستمر في تنفيذ جميع قرارات الإزالة للمنازل، التي تمثل خطرًا على حياة المواطنين.

كما تابع مدير عام الطرق، أعمال وحدة طرق الداخلة اليوم الأحد سير الأعمال والإنشاءات، موجهًا بإستكمال الرصف بمداخل قرية البشندي بطول ٥٠٠ متر.