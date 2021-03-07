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صور.. جامعة أسوان تشارك في ورشة عمل لإعداد معلمي اللاجئين والمهاجرين

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صور.. جامعة أسوان تشارك في ورشة عمل لإعداد معلمي اللاجئين والمهاجرين صور.. جامعة أسوان تشارك في ورشة عمل لإعداد معلمي اللاجئين والمهاجرين

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04:33 م الأحد 07 مارس 2021

أسوان - إيهاب عمران:

تشارك جامعة أسوان فى ورشة عمل مراجعة مقررات الدبلوم المهنية لإعداد معلمي اللاجئين والمهاجرين والتي تنظمها جامعة ٦ أكتوبر.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أن مشاركة جامعة أسوان تأتي ضمن متطلبات مشروع الاتحاد الأوروبى" برنامج شهادة تعليم اللاجئين للمعلمين المصريين واللاجئين من خلال التعلم الهجين (المدمج)" وذلك بالشراكة مع دول اليونان وقبرص والمملكة المتحدة.

وأضاف الدكتور غلاب أن وفد جامعة أسوان، يضم الدكتور نادي كمال عزيز مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة أسوان، والدكتورة ياسمين السيد كامل بكلية التربية.

وأوضح الدكتور نادي كمال عزيز أن الورشة تهدف لمراجعة المقررات باللغة العربية لتجريبها على عينة من المعلمين القائمين بالتدريس في فصول مختلطة من المصريين واللاجئين والمهاجرين، أو فصول مدارس مجتمع فقط للاجئين والمهاجرين كخطوة سابقة لاعتمادها من تلك الجامعات ولجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات .

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