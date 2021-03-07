في 7 منازل.. السيطرة على حريق هائل بسوهاج

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الأحد، على حريق نشب في ٧ منازل، بناحية قرية أولاد خلف دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي المحافظة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة دارالسلام بالواقعة.

جرت السيطرة على الحريق، وتبين نشوب الحريق في ٧ منازل بنجع بني عوام بقرية أولاد خلف، ونتج عن ذلك نفوق ١٤ رأس أغنام وبعض المنقولات المنزلية، وأشارت التحريات إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي بسبب التوصيلات العشوائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.