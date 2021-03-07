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صور.. محافظ قنا يسلم 432 وحدة إسكان اجتماعي لمستحقيها في نجع حمادي

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صور.. محافظ قنا يسلم 432 وحدة إسكان اجتماعي لمستحقيها في نجع حمادي صور.. محافظ قنا يسلم 432 وحدة إسكان اجتماعي لمستحقيها في نجع حمادي

مصراوي Masrawy

03:55 م الأحد 07 مارس 2021

قنا - عبد الرحمن القرشي:

سلم اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، اليوم الأحد، 432 عقد وحدة إسكان اجتماعي، لمستحقيها، بعمارات "هو 1"، بمركز نجع حمادي شمالي المحافظة، بحضور اللواء محمد مصطفى رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وقدم المحافظ التهنئة للمواطنين، الذين تسلموا الوحدات السكنية، موصيا إياهم بضرورة الحفاظ عليها، كما أكد على حرص القيادة السياسية الشديد على توفير إسكان اجتماعي راقٍ ومتميز للمواطنين من محدودي الدخل بكافة الأقاليم المصرية وعلى رأسها محافظة قنا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح .

وأوضح المحافظ أن مساحة الوحدة السكنية الواحدة تبلغ 90 متر مربع و تتكون من ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام، مشطبة بأحدث التشطيبات الحديثة بشكل متكامل، مشيرا بسعادته البالغة اليوم، بأجواء فرحة المواطنين لاستلام وحداتهم السكنية المشطبة بشكل رسمي.

وأكدت المهندسة ابتسام صموئيل، مدير مديرية الإسكان بقنا، أن عملية التسليم جرت بشكل ميسر بدون أي تكدس من مستحقي الاستلام، عبر الالتزام بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان، لافتا أن جميع الوحدات السكنية المسلمة للمواطنين كاملة التشطيب، مشيدة بجهود اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، لإزالة كافة المعوقات خلال الأشهر الماضية، لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين بشكل سريع دون تأخير.

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