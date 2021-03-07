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سكان "أتانة الليث" يطالبون بسفلتة الطرق الداخلية المؤدية لمنازلهم

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سكان "أتانة الليث" يطالبون بسفلتة الطرق الداخلية المؤدية لمنازلهم سكان "أتانة الليث" يطالبون بسفلتة الطرق الداخلية المؤدية لمنازلهم
أكّدوا أنهم يعانون خاصة مع سقوط الأمطار وجريان السيول

سكان

طالب أهالي قرية "أتانة" الواقعة على بعد 90 كلم شرقي محافظة الليث، المسؤولين في بلدية غميقة بضرورة سفلتة الطرق الداخلية المؤدية إلى منازلهم؛ أسوة بالقرى المجاورة.

وقال سيف بن صلاح من سكان القرية في حديث لـ"سبق": "نناشد بلدية غميقة بضرورة سفلتة الطرق الداخلية الرابطة بين الطريق العام طريق سفوح الجبال والمنازل؛ أسوة بالقرى والمراكز المجاورة"، لافتًا إلى أنهم يعانون الأمرَّيْن، خاصة عند هطول الأمطار وجريان السيول، فضلًا عن أن مركباتهم لا تسطيع عبور تلك الطرق بسبب وعورتها؛ ما يضطرهم إلى ركنها بعيدًا والسير على الأقدام للوصول إلى منازلهم.

وأشار إلى أن عبور الطرق في قريتهم يقتصر فقط على السيارات ذات الدفع الرباعي دون غيرها.

وناشد البلدية بالسفلتة والوقوف على معاناتهم على وجه السرعة، مشيرًا إلى أن الطرق المؤدية إلى المدارس هي الأخرى تعاني وتفتقر للسفلتة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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