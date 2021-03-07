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ضبط نجار بحوزته 14 قطعة يشتبه في أثريتها بأسيوط

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ضبط نجار بحوزته 14 قطعة يشتبه في أثريتها بأسيوط ضبط نجار بحوزته 14 قطعة يشتبه في أثريتها بأسيوط

مصراوي Masrawy

03:41 م الأحد 07 مارس 2021

كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، نجار مسلح؛ لقيامه بالتنقيب عن الآثار بمسكنه، بحوزته 14 قطعة متنوعة يشتبه في أثريتها.

معلومات وتحريات الإدارة لمباحث السياحة والآثار بأسيوط، أفادت قيام (نجار مسلح - مقيم بمحافظة أسيوط) بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبط المتهم، وعُثر داخل مسكنه على حفرة قطرها (1 متر بعمق 1 متر تشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر - عدد من أدوات الحفر والتنقيب)، كما تم ضبط (14 قطعة متنوعة يشتبه في أثريتها)، و بمواجهته اعترف بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وحيازته القطع المضبوطة بقصد الإتجار والتربح من بيعها.

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